Что является в каждом ряду лишним? ПОЯСНИ СВОЙ ВЫБОР! 1. Ответственность справедл??вость. трусость честность 2. Вербное воскресенье. День защитника Отечества. День народного единства. День Победы

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Что является в каждом ряду лишним? ПОЯСНИ СВОЙ ВЫБОР! 1. Ответственность справедл??вость. трусость честность 2. Вербное воскресенье. День защитника Отечества. День народного единства. День Победы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Трусость т.к. скорее это отрицательное качество человека 2.Вербное воскресенье т.к. негосударственный праздник,а православный.
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