1)Что вы можете рассказать о походах Бртыя на Русь? 2)Как вы думаете почему БаТыю у??алось завоевать большую часть Русских земель? 3)Как можно объяснить слова Пушкина что Европа спасена растерзанной и издыхающей Россией
История
1)Что вы можете рассказать о походах Бртыя на Русь? 2)Как вы думаете почему БаТыю у??алось завоевать большую часть Русских земель? 3)Как можно объяснить слова Пушкина что Европа спасена растерзанной и издыхающей Россией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на второй вопрос во-первых, монголы испугались наступившей распутицы, непроходимой для лошадей;во-вторых, они понесли тяжелые потери; в-третьих, Батый опасался упорного сопротивления Новгородцев; в-четвертых, монголы убедились, что для кочевого скотоводства эти земли малопригодны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Решите пожалуйста... 8х+(35-16х)=12+8х 4х-(13-5х)=4х-(8-3х) х-16=5*(4х-3) 3,5х+18,45=4,8х-(2,3+3,2х) 8у-|12у-6|=5-|10-4у|
Литература