1)Что вы можете рассказать о походах Бртыя на Русь? 2)Как вы думаете почему БаТыю у??алось завоевать большую часть Русских земель? 3)Как можно объяснить слова Пушкина что Европа спасена растерзанной и издыхающей Россией

История
1)Что вы можете рассказать о походах Бртыя на Русь? 2)Как вы думаете почему БаТыю у??алось завоевать большую часть Русских земель? 3)Как можно объяснить слова Пушкина что Европа спасена растерзанной и издыхающей Россией
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на второй вопрос во-первых, монголы испугались наступившей распутицы, непроходимой для лошадей;во-вторых, они понесли тяжелые потери; в-третьих, Батый опасался упорного сопротивления Новгородцев; в-четвертых, монголы убедились, что для кочевого скотоводства эти земли малопригодны. 
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