1)Что вы можете рассказать о походах Бртыя на Русь? 2)Как вы думаете почему БаТыю у??алось завоевать большую часть Русских земель? 3)Как можно объяснить слова Пушкина что Европа спасена растерзанной и издыхающей Россией

История

1)Что вы можете рассказать о походах Бртыя на Русь? 2)Как вы думаете почему БаТыю у??алось завоевать большую часть Русских земель? 3)Как можно объяснить слова Пушкина что Европа спасена растерзанной и издыхающей Россией

Автор: Гость