Помогите пожалуйста, написать сочинение - рассуждение на тему "Что такое воспитан??е?"

Литература
Помогите пожалуйста, написать сочинение - рассуждение на тему "Что такое воспитан??е?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспитание человека-методы его социализации,передача основ культуры,поведения в обществе,формирование личности человека в первые пять лет жизни-после идет уже перевоспитание. Важно в этот период жизни усвоить элементарные понятия нравственности, понять обычаи менталитета окружения .
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