Пять предложений в которых запятая будет влиять на смысл)))Помогите пж...

Гость: Гость:

1) Казнить нельзя помиловать ( до и после нельзя) 2) Говорить нельзя молчать 3) Этой дорогой мы дойдем (,) скорее всего 4) Уйти нельзя остаться 5) Красить нельзя оставить без покраски