Пять предложений в которых запятая будет влиять на смысл)))Помогите пж...

Русский язык
Пять предложений в которых запятая будет влиять на смысл)))Помогите пж...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Казнить нельзя помиловать ( до и после нельзя) 2) Говорить нельзя молчать 3)  Этой дорогой мы дойдем (,) скорее всего 4)  Уйти нельзя остаться 5) Красить нельзя оставить без покраски
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