Пять предложений в которых запятая будет влиять на смысл)))Помогите пж...
Русский язык
Пять предложений в которых запятая будет влиять на смысл)))Помогите пж...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Казнить нельзя помиловать ( до и после нельзя) 2) Говорить нельзя молчать 3) Этой дорогой мы дойдем (,) скорее всего 4) Уйти нельзя остаться 5) Красить нельзя оставить без покраски
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