Задача. У тебя есть лента длиной 80 см. Хватит ли её, чтобы завязать коробку с подарком? Длина коробки -20 см, ширина -10 см, высота-15 см, на бантик требуется 30 см ленты.
Экономика
Задача. У тебя есть лента длиной 80 см. Хватит ли её, чтобы завязать коробку с подарком? Длина коробки -20 см, ширина -10 см, высота-15 см, на бантик требуется 30 см ленты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да хватит потому что 20+10+15=45 80 - 45 =35 а на бантик нужно 30 см еще в запасу 5 см
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