Задача. У тебя есть лента длиной 80 см. Хватит ли её, чтобы завязать коробку с подарком? Длина коробки -20 см, ширина -10 см, высота-15 см, на бантик требуется 30 см ленты.

Экономика

Задача. У тебя есть лента длиной 80 см. Хватит ли её, чтобы завязать коробку с подарком? Длина коробки -20 см, ширина -10 см, высота-15 см, на бантик требуется 30 см ленты.

Автор: Гость