Дано:ABCD - параллелограмм;E принадлежит AB ;F принадлежит CD ;BE:EA=CF:FD;альфа проведена че??ез E и F Доказать:BC ||альфа
Геометрия
Дано:ABCD - параллелограмм;E принадлежит AB ;F принадлежит CD ;BE:EA=CF:FD;альфа проведена че??ез E и F Доказать:BC ||альфа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из BE÷EA=CF÷FD следует, что EF║BC ,а если прямая ВС параллельна прямой лежащей в плоскости α т.е.EF⇒она параллельна и самой плоскости⇒ВС║α ч.т.д.
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