3 целых 1 пятая - 2 пятых
Математика
3 целых 1 пятая - 2 пятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 целых 1 пятая превратим в неправильную дробь . получим 14/5 2) 14/5-2/5= 14/5 3) 14/5 = 2,8 перевели неправильную дробь в десятичную Ответ : 2,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задание)Реши удобным способом. 268-(168+70) 435+65+19 479-(50+79) 600-(30+270) 198+399+167+226 286+114+279+21
Русский язык
Русский язык
Составьте слова из букв слова ВИНОГРАД,сущиствительное которое используется тол??ко во множественом числе.