Выяснить, делится ли число a=10^80 -73^3 на 9
Алгебра
Выяснить, делится ли число a=10^80 -73^3 на 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не делится . вот как я вычеслел но это не решение в тетрадь: 10^80 =10... 73^3=389017. 3+8+9+0+1+7(закон математики) =28.28- не делится на девять
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