Всем привет, хотела бы попросить о помощи, не могли бы вы написать основные даты и ??обытия второй мировой войны??? заранее благодарю!!! добра всем)))
История
Всем привет, хотела бы попросить о помощи, не могли бы вы написать основные даты и ??обытия второй мировой войны??? заранее благодарю!!! добра всем)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1939 ввод Гитлером войск в Польшу , под лозунгом освободителя 2) 1941 22 июня внезапное нападение на СССР (Брестская крепость) 3) 1941 Битва за Москву 4) 1942 Сталинградская Битва 5) 1943 Курская дуга 6)1944 освобождение СССР от фашистов 7) 1945 Освобождение восточной Европы Взятие Рейхстага (Берлин)
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