Как понять переходный или непереходный глагол

Гость: Гость:

Глаголы обозначают действие действие, переходящее на предмет, называются переходными. Переходные глаголы имеют (или могут иметь) при себе имя существительное или местоимение в винительном падеже без предлога: брал (что?) книгу (в.п.), встречать (кого?) его (в.п.)