Как понять переходный или непереходный глагол

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Как понять переходный или непереходный глагол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы обозначают действие действие, переходящее на предмет, называются переходными.  Переходные глаголы имеют (или могут иметь) при себе имя существительное или местоимение в винительном падеже без предлога: брал (что?) книгу (в.п.), встречать (кого?) его (в.п.)
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