1. Автомобиль проходит первую половину пути со скоростью 90км/ч, а вторую половину пути со скоростью 70км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. 2. Начертите график движения самолета, который летит в течение 25 ми...

Физика

1. Автомобиль проходит первую половину пути со скоростью 90км/ч, а вторую половину пути со скоростью 70км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. 2. Начертите график движения самолета, который летит в течение 25 мин со скоростью 720км/ч. Масштаб для оси времени: 5 мин- 1 см; масштаб для оси пройденного пути выберите самостоятельно. Алгебра 2 урок

Автор: Гость