1. Автомобиль проходит первую половину пути со скоростью 90км/ч, а вторую половину пути со скоростью 70км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. 2. Начертите график движения самолета, который летит в течение 25 ми...

Физика
1. Автомобиль проходит первую половину пути со скоростью 90км/ч, а вторую половину пути со скоростью 70км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. 2. Начертите график движения самолета, который летит в течение 25 мин со скоростью 720км/ч. Масштаб для оси времени: 5 мин- 1 см; масштаб для оси пройденного пути выберите самостоятельно. Алгебра 2 урок
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(70+30):2=50 км/ч - средняя скорость
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