1. Дана цепочка превращений веществ : Ca – CaO - Ca(OH)2 – Ca (NO3)2 . Генетический ряд какого химического элемента здесь представлен? Запишите молекулярные уравнения переходов ,назовите все вещества .Для первой реакции составь...

Химия
1. Дана цепочка превращений веществ : Ca – CaO - Ca(OH)2 – Ca (NO3)2 . Генетический ряд какого химического элемента здесь представлен? Запишите молекулярные уравнения переходов ,назовите все вещества .Для первой реакции составьте окислительно-восстановительный баланс ,для последней –полное и сокращенное ионное уравнение .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca+O2=2CaO  (кальций+кислород=оксид кальция)   2I Ca(0) -2e-> ca(2+)востановитель окисление 1I O2(0) +4e ->2O(2-)окислитель востановление CaO+H2O=Ca(OH)2  (оксид кальция + вода = гидроксид кальция) Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O  (гидроксид кальция + азотная кислота= нитрат кальция+вода)   Ca(OH)2+2H(+) +2NO3(-)=Ca(2+) + 2NO3(-) +2H2O Ca(OH)2+2H2(+)=Ca(2+) +2H2O   генетический ряд кальция  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сократить дробь если x и y положительные, дробь в числителе 3x+2√xy знаменателе 9x-4y. Помогите пожалуста
Ответить
Русский язык
Дай мне ясной жизни , судьба ! помогите сделать синтаксический разбор предложения
Ответить
Физика
Как изменится по модулю напряженность электрического поля точечного заряда при увеличении точечного заряда в точке А при увеличении точечного заряд...
Ответить
Литература
Какие выводы вы, читатели, сделали для себя, познакомившись с новеллой «Маттео Фальконе»?
Ответить
Физика
В U-образную трубку налиты две жидкости 1 и 2 разной плотности. а) Найдите соотношение плотностей жидкостей, если h1=20 см, h2=50 cм. б) определите...
Ответить