1. Дана цепочка превращений веществ : Ca – CaO - Ca(OH)2 – Ca (NO3)2 . Генетический ряд какого химического элемента здесь представлен? Запишите молекулярные уравнения переходов ,назовите все вещества .Для первой реакции составь...

Химия

1. Дана цепочка превращений веществ : Ca – CaO - Ca(OH)2 – Ca (NO3)2 . Генетический ряд какого химического элемента здесь представлен? Запишите молекулярные уравнения переходов ,назовите все вещества .Для первой реакции составьте окислительно-восстановительный баланс ,для последней –полное и сокращенное ионное уравнение .

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