1. Дана цепочка превращений веществ : Ca – CaO - Ca(OH)2 – Ca (NO3)2 . Генетический ряд какого химического элемента здесь представлен? Запишите молекулярные уравнения переходов ,назовите все вещества .Для первой реакции составь...
Химия
1. Дана цепочка превращений веществ : Ca – CaO - Ca(OH)2 – Ca (NO3)2 . Генетический ряд какого химического элемента здесь представлен? Запишите молекулярные уравнения переходов ,назовите все вещества .Для первой реакции составьте окислительно-восстановительный баланс ,для последней –полное и сокращенное ионное уравнение .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca+O2=2CaO (кальций+кислород=оксид кальция) 2I Ca(0) -2e-> ca(2+)востановитель окисление 1I O2(0) +4e ->2O(2-)окислитель востановление CaO+H2O=Ca(OH)2 (оксид кальция + вода = гидроксид кальция) Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O (гидроксид кальция + азотная кислота= нитрат кальция+вода) Ca(OH)2+2H(+) +2NO3(-)=Ca(2+) + 2NO3(-) +2H2O Ca(OH)2+2H2(+)=Ca(2+) +2H2O генетический ряд кальция
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