1. Дано: А = {2, 4, 6, 8} В = {4, 6, 7, 9, 11} С = {7, 9} Д = {2, 3, 5, 8} а) Установить отношения между множествами А, В, С, Д. Изобразить при помощи кругов Эйлера эти отношения.

Математика

1. Дано: А = {2, 4, 6, 8} В = {4, 6, 7, 9, 11} С = {7, 9} Д = {2, 3, 5, 8} а) Установить отношения между множествами А, В, С, Д. Изобразить при помощи кругов Эйлера эти отношения.

Автор: Гость