1. Дано: А = {2, 4, 6, 8} В = {4, 6, 7, 9, 11} С = {7, 9} Д = {2, 3, 5, 8} а) Установить отношения между множествами А, В, С, Д. Изобразить при помощи кругов Эйлера эти отношения.

Математика
1. Дано: А = {2, 4, 6, 8} В = {4, 6, 7, 9, 11} С = {7, 9} Д = {2, 3, 5, 8} а) Установить отношения между множествами А, В, С, Д. Изобразить при помощи кругов Эйлера эти отношения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рисуй круги Эйлера Вена в левую сторону пиши А , В  в середину пиши С , В в правую сторону пиши Д , С надеюсь вырозился понятно :D
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