1. Дано: А = {2, 4, 6, 8} В = {4, 6, 7, 9, 11} С = {7, 9} Д = {2, 3, 5, 8} а) Установить отношения между множествами А, В, С, Д. Изобразить при помощи кругов Эйлера эти отношения.
Математика
1. Дано: А = {2, 4, 6, 8} В = {4, 6, 7, 9, 11} С = {7, 9} Д = {2, 3, 5, 8} а) Установить отношения между множествами А, В, С, Д. Изобразить при помощи кругов Эйлера эти отношения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рисуй круги Эйлера Вена в левую сторону пиши А , В в середину пиши С , В в правую сторону пиши Д , С надеюсь вырозился понятно :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составьте предложения в которых однородными члены соответствуют приведенным схемам 1.0,0...2.0 и 0...3.0,а 0.
География
расположите нормы права в порядке убывания их юридической силы: 1) Указ призидента РФ 2) Конституция РФ 3)конституционный закон РФ 4)постановле...
История
sind die folgenden Verben stark oder schwach? Schreibe die drei Stammformen in die entsprechende Tabelle
Математика
Математика