1)длина прямоугольника 30 см 5 мм а ширина на 10 см 2 мм меньше.Вычисли периметр и площ??дь прямоугольника. 2)площадь прямоугольника равна 1890 кв.см.Длина прямоугольника 54 см.Вычисли ширину. 3)в типографию привезли 15 тон б...
Математика
1)длина прямоугольника 30 см 5 мм а ширина на 10 см 2 мм меньше.Вычисли периметр и площ??дь прямоугольника. 2)площадь прямоугольника равна 1890 кв.см.Длина прямоугольника 54 см.Вычисли ширину. 3)в типографию привезли 15 тон бумаги.В понедельник печатали школьные учебники и на это израсходовали двенадцатую часть привезенной бумаги.Сколько бумаги осталось?
Ответ(ы):
Гость:
1) переводим в мм 305-102=203 (мм) - ширина 2×(305+203)=1016 (мм) - периметр 305×203=61915 (мм²) - площадь 2) 1890:54=35 (см) - ширина 3) переводим в килограммы 15000-15000:12=13750 (кг)
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