1)длина прямоугольника 30 см 5 мм а ширина на 10 см 2 мм меньше.Вычисли периметр и площ??дь прямоугольника. 2)площадь прямоугольника равна 1890 кв.см.Длина прямоугольника 54 см.Вычисли ширину. 3)в типографию привезли 15 тон б...

Математика

1)длина прямоугольника 30 см 5 мм а ширина на 10 см 2 мм меньше.Вычисли периметр и площ??дь прямоугольника. 2)площадь прямоугольника равна 1890 кв.см.Длина прямоугольника 54 см.Вычисли ширину. 3)в типографию привезли 15 тон бумаги.В понедельник печатали школьные учебники и на это израсходовали двенадцатую часть привезенной бумаги.Сколько бумаги осталось?

Автор: Гость