Объясните, почему органы дыхания являются самыми уязвимыми у курильщиков.

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Верхние дыхательные пути: Нос. Курение способствует раздражению слизистой носа. Поэтому постоянное потребление табачной продукции приводит к образованию как минимум двух эффектов. Прежде всего, насморк, синусит, проблемы с обонянием, а также многие другие болезни носа становятся хроническими. Кроме того, из-за воздействия на нос страдает весь организм. Ведь именно орган обоняния является своеобразным фильтром. Он очищает воздух, поступающий в тело человека, от различных загрязнений. Учеными доказано, что курящие люди чаще страдают инфекционными заболеваниями, поскольку нос не выполняет свои функции достаточно эффективно. Агрессивные микроорганизмы попадают в тело человека, провоцируя развитие заболеваний. Носоглотка. Табачный дым действует и на носоглотку, вызывая ее раздражение и воспаление. Из-за курения существенно увеличивается вероятность появления таких заболеваний, как гайморит, ринит, различные простудные заболевания. Кроме того, последствия потребления табака могут быть и гораздо более опасными для жизни. Через несколько лет после начала курения возникает риск развития рака носоглотки. Ротовая полость. Влияние табачного дыма на зубы, десны, язык и губы ощущает на себе практически каждый курильщик. Под воздействием никотина и других веществ, содержащихся в сигарете, увеличивается частота заболеваний полости рта. Кариес, эрозия эмали, изменение цвета зубов, стоматиты, пародонтозы, тонзиллиты, пульпиты и другие недуги проявляются у обладателей привычки чаще, чем у некурящих. Диоксид углерода, смолы и другие вредные вещества, которые попадают в ротовую полость, часто становятся причинами появления онкозаболеваний. Ученые называют курение одной из первых причин развития рака губы. Вредная привычка оказывает существенное воздействие не только на верхние, но и на нижние дыхательные пути: Гортань. Одним из основных негативных эффектов от курения считается изменение голоса. Оно возникает из-за того, что табачный дым провоцирует возникновение воспалительного процесса гортани. В результате страдают голосовые связки: они становятся толще, объемнее. Курящий человек в большей мере подвержен такому заболеванию, как ларингит. У обладателей вредной привычки недуг часто приобретает хроническую форму. Кроме того, заболевание протекает более остро, с осложнениями. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, а также микроорганизмы, попадающие в организм через нос, могут стать причиной развития злокачественных опухолей. 98% заболевших раком гортани считаются обладателями вредной привычки. Трахея. Влияние, которое табачный дым оказывает на трахею, мало отличается от его воздействия на другие органы системы дыхания. Он вызывает воспаление тканей. Поэтому у курящих людей имеется предрасположенность к таким заболеваниям, как трахеит, бронхотрахеит. При употреблении табака в период лечения, течение недугов может быть более сложным. Бронхи. Одним из наиболее частых заболеваний курящих людей является бронхит. Ученые заявляют: обладатели вредной привычки страдают от такого недуга в 8 раз чаще, в сравнении с теми, у кого не наблюдается пристрастия к табаку. Из-за курения бронхи начинают менее эффективно выполнять свои функции. При нормальной работе организма в них происходит очищение воздуха от пыли и микробов. Загрязнения выводятся со слизью в трахею и ротовую полость при помощи специальных ресничек. Из-за курения проходимость бронхов уменьшается. Не достаточное очищение приводит к развитию не только болезней бронхов, но и легких, сердца. Из-за нарушения клеток, у курящих увеличивается риск возникновения злокачественных опухолей. Легкие. Курение является одной из основных причин, по которым происходит нарушение функций легких. В результате исследований было доказано, что легкие курящего человека обеспечивают обмен газов, очищение органов дыхания не достаточно эффективно. Из-за курения в них могут возникать различные новообразования. По статистике 87% случаев развития рака легкого связано с потреблением табачной продукции.