Приведите примеры материальной и духовной культуры? ?? плиззз срочно надо

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Духовная и материальная культура – это две части одного целого. Изучение одной области практически невозможно без исследования другой. Культура материальная подразумевает под собой какие-либо вещественные достижения человечества. К примеру, технические изобретения, архитектура, предметы обихода. Предметы материальной культуры очень помогаеют в работе археологам. По вещественным находкам они могут реконструировать жизнь наших предков, их быт. Материальная культура – это важнейшая часть жизни, которая изменяется и совершенствуется с каждым годом, в соответствии с развитием человечества. Духовная культура – это также основной показатель цивилизованности людей. Что входит в это понятие? В первую очередь, какие-либо идеи, открытия, концепции.