Три ластика и один карандаш проданы за ту же сумму , что и две ручки . А ещё один лас??ик два карандаша и три ручки проданы вместе за 25 р., Сколько стоит карандаш , если цены выражают только рублём без копеек
Математика
Три ластика и один карандаш проданы за ту же сумму , что и две ручки . А ещё один лас??ик два карандаша и три ручки проданы вместе за 25 р., Сколько стоит карандаш , если цены выражают только рублём без копеек
Ответ(ы):
Гость:
Допустим, что ластик стоит 2 рубля карандаш 4 рубля ручка 5 рублей то решив условия 3 задачи получается 2+4+4+5+5+5=25 условие по 2 задачи 5+5=10 условие 1 задачи получается 2+2+2+4=10
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