Три ластика и один карандаш проданы за ту же сумму , что и две ручки . А ещё один лас??ик два карандаша и три ручки проданы вместе за 25 р., Сколько стоит карандаш , если цены выражают только рублём без копеек

Математика

Три ластика и один карандаш проданы за ту же сумму , что и две ручки . А ещё один лас??ик два карандаша и три ручки проданы вместе за 25 р., Сколько стоит карандаш , если цены выражают только рублём без копеек

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