Почему,по вашему мнению страны развиваются не одинаково одни процветают,а другие не могут выбраться из нищеты?

Обществознание
Почему,по вашему мнению страны развиваются не одинаково одни процветают,а другие не могут выбраться из нищеты?
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