Почему,по вашему мнению страны развиваются не одинаково одни процветают,а другие не могут выбраться из нищеты?

Обществознание

Почему,по вашему мнению страны развиваются не одинаково одни процветают,а другие не могут выбраться из нищеты?

Автор: Гость