Решите уравнение 2.1/3k = 4.1/2 * 1.1/9
Математика
Решите уравнение 2.1/3k = 4.1/2 * 1.1/9
Ответ(ы):
Гость:
2.1/3к=45,1/18 3к*45.1=2.1*18(пропорцией) 3к*45.1=37,8 3к=37,8/45,1 3к≈0.84 к=0,84/3 к=0.28 Ответ:0.28
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