Один рабочий изготавливает 30 деталей в час что на 5 деталей больше чем изготавливает второй сколько всего деталей изготовят рабочие роботая в месте за 8 часов
Математика
Один рабочий изготавливает 30 деталей в час что на 5 деталей больше чем изготавливает второй сколько всего деталей изготовят рабочие роботая в месте за 8 часов
Ответ(ы):
Гость:
30+5=35 30+35=65 65*8=520
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