Один рабочий изготавливает 30 деталей в час что на 5 деталей больше чем изготавливает второй сколько всего деталей изготовят рабочие роботая в месте за 8 часов

Математика

Один рабочий изготавливает 30 деталей в час что на 5 деталей больше чем изготавливает второй сколько всего деталей изготовят рабочие роботая в месте за 8 часов

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