Определите способ образования слов( освещение. растворение )

Гость: Гость:

Я думаю, что у этих слов - приставочно-суффиксальный способ образования (т.к. у слова "освещение" есть приставка "о" и есть суффикс "ени", а у слова "растворение" есть приставка "рас" и суффикс "ени".) Удачи! :)