Определите способ образования слов( освещение. растворение )
Русский язык
Определите способ образования слов( освещение. растворение )
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, что у этих слов - приставочно-суффиксальный способ образования (т.к. у слова "освещение" есть приставка "о" и есть суффикс "ени", а у слова "растворение" есть приставка "рас" и суффикс "ени".) Удачи! :)
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