2. П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей – все они: А) член?? Избранной Рады В) участники заговора против Павла I С) члены Негласного комитета D) декабристы

История

2. П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей – все они: А) член?? Избранной Рады В) участники заговора против Павла I С) члены Негласного комитета D) декабристы

Автор: Гость