2. П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей – все они: А) член?? Избранной Рады В) участники заговора против Павла I С) члены Негласного комитета D) декабристы

История
2. П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей – все они: А) член?? Избранной Рады В) участники заговора против Павла I С) члены Негласного комитета D) декабристы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Единственный верный ответ С)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите написать блок-схему !
Ответить
Биология
Назовите физиологические причины утомления
Ответить
Математика
Однажды король решил написать себе поздравления. Он написал себе 18 открыток и 27 писем .Телеграмм в 5раз больше чем открыток и писем вместе. В 1 д...
Ответить
Русский язык
Помогите разобрать слово по составу слово "ползет"
Ответить
Химия
8. Здійсніть перетворення: S → S02 → Н2 S03 → К2 S03 → СаS03
Ответить