2. П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей – все они: А) член?? Избранной Рады В) участники заговора против Павла I С) члены Негласного комитета D) декабристы
История
2. П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей – все они: А) член?? Избранной Рады В) участники заговора против Павла I С) члены Негласного комитета D) декабристы
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Единственный верный ответ С)
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