Назовите физиологические причины утомления

Биология
Назовите физиологические причины утомления
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Гость:
Наличие тремора в пальцах, увеличен. Времени зрительно- моторной реакции, при больших мышечных нагрузках, t кожи и рук.
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