Помогите разобрать слово по составу слово "ползет"
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Помогите разобрать слово по составу слово "ползет"
Ответ(ы):
Гость:
По- приставка, лз корень, ет окончание
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