Дополни условие задачи числом горящий мама купила 19 килограмм клубники из 10 кг он?? сварила варенье остальная клубника разложили в ... банки порновну это сколько килограмм клубники в каждой банке

Гость: Гость:

Мама купила 19 килограмм клубники из 10 кг она сварила варенье остальная клубника разложили в ...3 банки порновну этосколько килограмм клубники в каждой банке решение: 19-10=9 кг клубники осталось 9:3=3 кг клубники в одной банке. или 9:9=1 кг в одной банке в три банки, так как после варенья осталось 9 кг...а разложила она поровну..... в 9 банок, разложила по 1 кг - тоже может быть.... в две банки не может быть - это было бы по 4.5 кг - таких банок не бывает...