Примеры преступных деяний. Желательно из СМИ, истории или литературы
Право
Примеры преступных деяний. Желательно из СМИ, истории или литературы
Ответ(ы):
Гость:
Хотя бы можно взять геноцид и террористические операции.Всё можно найти)
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