Самолёт летел 2ч со скоростью 700км/ч, вертолёт такое же расстояние пролетит за 4 ч . ?? какой скоростью летит вертолёт?
Математика
Самолёт летел 2ч со скоростью 700км/ч, вертолёт такое же расстояние пролетит за 4 ч . ?? какой скоростью летит вертолёт?
Ответ(ы):
Гость:
700*2=1400 1400/4=350км/ч
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