Самолёт летел 2ч со скоростью 700км/ч, вертолёт такое же расстояние пролетит за 4 ч . ?? какой скоростью летит вертолёт?

Математика

Самолёт летел 2ч со скоростью 700км/ч, вертолёт такое же расстояние пролетит за 4 ч . ?? какой скоростью летит вертолёт?

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