План расказа налим Чехов
Литература
План расказа налим Чехов
Ответ(ы):
Гость:
1.Встреча приятелей 2 Воспоминания о прошлом 3. Общественное положение каждого 4 настроение тонкого испортилось ; 5. подобострастие тонкого 6. расставание
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