Однодомным растением является кукуруза, ива , тополь или облепиха? Местом образо??ания пыльцы является пестик, лепесток , тычинка или чашелистик? Самоопыление характерно для пшеницы , кукурузы , ивы или яблони?

Биология
Однодомным растением является кукуруза, ива , тополь или облепиха? Местом образо??ания пыльцы является пестик, лепесток , тычинка или чашелистик? Самоопыление характерно для пшеницы , кукурузы , ивы или яблони?
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Ответ(ы):
Гость:
1)Кукуруза 2)Тычинки 3)Пшеница
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