Однодомным растением является кукуруза, ива , тополь или облепиха? Местом образо??ания пыльцы является пестик, лепесток , тычинка или чашелистик? Самоопыление характерно для пшеницы , кукурузы , ивы или яблони?

Биология

Однодомным растением является кукуруза, ива , тополь или облепиха? Местом образо??ания пыльцы является пестик, лепесток , тычинка или чашелистик? Самоопыление характерно для пшеницы , кукурузы , ивы или яблони?

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