1.Дополните предложения глаголами из списка, употребив их в форме Present Indefinite. boil cost see know mean go like wash use believe 1. Water ...at 100 degrees Celsius. 2. Shoes are expensive. They ...a lot of money. 3. Bri...

Английский язык

1.Дополните предложения глаголами из списка, употребив их в форме Present Indefinite. boil cost see know mean go like wash use believe 1. Water ...at 100 degrees Celsius. 2. Shoes are expensive. They ...a lot of money. 3. Brian lives near us but we ...him very often. 4. I ...much about politics. I'm not interested in it. 5. What ...this word ...? 6. How often ...you ...to the library? 7. The children usually ...chocolate. 8. Peter ...his hair twice a week. 9. My car ...much petrol. 10. It is not true! I ...it.

