1 и 2 прошу даю 60 баллов!!!

Математика
1 и 2 прошу даю 60 баллов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а) -0,4*(-0,65)=0,26=26/100=13/50 б)8 1/3*(-0,5)=25/3*(-5/10=-25/6=-4 1/6 в) -4  5/7: (-1  3/14)= 33/7*14/7=66/17=3  14/17 г)-0,25/0,8= -25/100*10/8=25/80=-5/16 2 -1,7-21,06:(-5,2)-8*1,3= -1,7+4,05-10,4=-12,1+4,05=-8,05
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