Помогите решить Шестой и седьмой

Гость: Гость:

7) 1ч - 60км/ч значит проехал за 1 ч60*1,3=78 км- проехал за 2 час78:3,9=20 км- проехал за третий час60+78+20=158 км проехал всего8) х*3,6:3,1=360 х= 360*3,1:3,6х=310