Помогите решить Шестой и седьмой

Математика
Помогите решить Шестой и седьмой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7)  1ч - 60км/ч значит проехал за 1 ч60*1,3=78 км- проехал за 2 час78:3,9=20 км- проехал за третий час60+78+20=158 км проехал всего8)  х*3,6:3,1=360 х= 360*3,1:3,6х=310

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