Помогите решить Шестой и седьмой
Математика
Помогите решить Шестой и седьмой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7) 1ч - 60км/ч значит проехал за 1 ч60*1,3=78 км- проехал за 2 час78:3,9=20 км- проехал за третий час60+78+20=158 км проехал всего8) х*3,6:3,1=360 х= 360*3,1:3,6х=310
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На рисунке изображён прямоугольник 1) найди его периметр если сторона одной клетк?? равна 1 см2)начерти прямоугольник с таким же периметром но с др...
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Фирма построила один дом за 50 дней, при увеличении производительности на 20% другой дом этой фирмой был построен за 25 д...
Русский язык
Предложение 4 - И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи . А теперь послушайте характеристику : Пред...
Русский язык