Предложение 4 - И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи . А теперь послушайте характеристику : Предложение повествовательное, Невосклмцательное, по количеству груматических основ ...

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Предложение 4 - И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи . А теперь послушайте характеристику : Предложение повествовательное, Невосклмцательное, по количеству груматических основ : ? , распостранённое . Надо вставить пропущенное слово
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По колличеству грамматических основ : двусост., полное.
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