Мідний дріт масою 300 г має електричний опір 57 Ом. Знайдіть довжину дроту і площу йо??о поперечного перерізу. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Физика
Мідний дріт масою 300 г має електричний опір 57 Ом. Знайдіть довжину дроту і площу йо??о поперечного перерізу. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Медный провод массой 300 г имеет электрическое сопротивление 57 Ом. Найдите длину проволоки и площадь его поперечного сечения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=0.3 кг po1=8700 кг/м³ po2=1.72*10^-8 Ом*м R=57 ом S=? L=?m=po1*V=po1*L*SL=m/(po1*S)R=po2*L/S S=po2*L/RL=√(m*R/(po1*po2))=√(0.3*57/(1.72*10^-8*8700))=338 мS=0.0172*338/57=0.1 мм²==================
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