Мідний дріт масою 300 г має електричний опір 57 Ом. Знайдіть довжину дроту і площу йо??о поперечного перерізу. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Физика

Мідний дріт масою 300 г має електричний опір 57 Ом. Знайдіть довжину дроту і площу йо??о поперечного перерізу. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Медный провод массой 300 г имеет электрическое сопротивление 57 Ом. Найдите длину проволоки и площадь его поперечного сечения.

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