Решить задачу! 3. На школьные обеды для класса из 25 детей на 6 дней потратили 5250тг. Сколько денег потребуется для класса из 30 человек на 2 недели ? На месяц?
Математика
Решить задачу! 3. На школьные обеды для класса из 25 детей на 6 дней потратили 5250тг. Сколько денег потребуется для класса из 30 человек на 2 недели ? На месяц?
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