Решить задачу! 3. На школьные обеды для класса из 25 детей на 6 дней потратили 5250тг. Сколько денег потребуется для класса из 30 человек на 2 недели ? На месяц?

Математика

Решить задачу! 3. На школьные обеды для класса из 25 детей на 6 дней потратили 5250тг. Сколько денег потребуется для класса из 30 человек на 2 недели ? На месяц?

Автор: Гость