Найди значения выражений двумя способами в 53 килограмма 800 грамм + 9760 грамм
Математика
Найди значения выражений двумя способами в 53 килограмма 800 грамм + 9760 грамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 53 кг 800 г = 53800 г 53800 + 9760 63560 г 2) 9760 г = 9 кг 760 г 53 кг 800 г + 9 кг 760 г 63 кг 560 г
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