Найди значения выражений двумя способами в 53 килограмма 800 грамм + 9760 грамм

Математика
Найди значения выражений двумя способами в 53 килограмма 800 грамм + 9760 грамм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 53 кг 800 г = 53800 г     53800 +    9760     63560 г 2) 9760 г = 9 кг 760 г     53 кг 800 г +    9 кг 760 г     63 кг 560 г
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