5 предложений с местоимениями в 3 ,1 лице
Русский язык
5 предложений с местоимениями в 3 ,1 лице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они сходили в кино. ( 3 лицо ) Я выполнил домашнее задание. ( 1 лицо ) Он сходил в магазин ( 3 лицо )
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