Площадь двух огородов равна 105 м ( квадратных) . Чему равна площадь первова огорода, если он в 4 раза больше второго?

Математика

Площадь двух огородов равна 105 м ( квадратных) . Чему равна площадь первова огорода, если он в 4 раза больше второго?

Автор: Гость