Площадь двух огородов равна 105 м ( квадратных) . Чему равна площадь первова огорода, если он в 4 раза больше второго?

Математика
Площадь двух огородов равна 105 м ( квадратных) . Чему равна площадь первова огорода, если он в 4 раза больше второго?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим уравнение, где Х это площадь второго огорода , тогда Х*4 это площадь первого огорода : Х+Х*4=105 5х=105 х=105:5 х=21 м2 ( площадь второго ) 2) 21*4=84 м2 ( площадь первого).
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