Напишите римскими цифрами 1960

История
Напишите римскими цифрами 1960
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Гость:
MCMLX вроде так вот будет
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