Масса соли, образовавшейся при нейтрализации избытком гидроксида бария раствора, содержащего 9,8 г серной кислоты. Решите пожалуйта. Не успеваю.

Химия

Масса соли, образовавшейся при нейтрализации избытком гидроксида бария раствора, содержащего 9,8 г серной кислоты. Решите пожалуйта. Не успеваю.

Автор: Гость