Масса соли, образовавшейся при нейтрализации избытком гидроксида бария раствора, содержащего 9,8 г серной кислоты. Решите пожалуйта. Не успеваю.
Химия
Масса соли, образовавшейся при нейтрализации избытком гидроксида бария раствора, содержащего 9,8 г серной кислоты. Решите пожалуйта. Не успеваю.
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Решение данной задачи в фото........
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