Решить систему уравнений 4x+2y=6 5x-y=11 методом подстановки
Алгебра
Решить систему уравнений 4x+2y=6 5x-y=11 методом подстановки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x+2y=6 5x-y=11 4x +2y = 6 5x -11 = y 4x +2(5x-11) = 6 4x + 10x -22 = 6 14x = 6+22 14x = 28 x = 2 y = 5*2 -11 = -1
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