Даны два целых числа. Если они оба положительны, то большее из них заменить их средним арифметическим; если оба отрицательны, то поменять знак у меньшего из них; иначе каждое из них удвоить

Информатика
Даны два целых числа. Если они оба положительны, то большее из них заменить их средним арифметическим; если оба отрицательны, то поменять знак у меньшего из них; иначе каждое из них удвоить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var   a, b: integer; begin   readln(a, b);   if a * b < 0 then {если числа разных знаков}     writeln(2 * a, ' ', 2 * b)   else if a > 0 then begin{иначе одного знака и больше нуля}     if a > b then       writeln((a + b) / 2, ' ', b)     else       writeln(a, ' ', (a + b) / 2)   end   else begin     if a > b then       writeln(a, ' ', -b)     else       writeln(-a, ' ', b)   end; end.
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