Даны два целых числа. Если они оба положительны, то большее из них заменить их средним арифметическим; если оба отрицательны, то поменять знак у меньшего из них; иначе каждое из них удвоить

Информатика

Даны два целых числа. Если они оба положительны, то большее из них заменить их средним арифметическим; если оба отрицательны, то поменять знак у меньшего из них; иначе каждое из них удвоить

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