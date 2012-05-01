Даны два целых числа. Если они оба положительны, то большее из них заменить их средним арифметическим; если оба отрицательны, то поменять знак у меньшего из них; иначе каждое из них удвоить
Информатика
Даны два целых числа. Если они оба положительны, то большее из них заменить их средним арифметическим; если оба отрицательны, то поменять знак у меньшего из них; иначе каждое из них удвоить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a, b: integer; begin readln(a, b); if a * b < 0 then {если числа разных знаков} writeln(2 * a, ' ', 2 * b) else if a > 0 then begin{иначе одного знака и больше нуля} if a > b then writeln((a + b) / 2, ' ', b) else writeln(a, ' ', (a + b) / 2) end else begin if a > b then writeln(a, ' ', -b) else writeln(-a, ' ', b) end; end.
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