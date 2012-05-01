Сочинение по литературе на тему:Как рождалась литература.
Литература
Сочинение по литературе на тему:Как рождалась литература.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рождение литературы датируется глубокой древностью, но ее развитие и становление происходит постоянно благодаря талантливым творцам, дарящим нам радость истинного искусства.
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