Помогите пожалуйста Номер 5. Срочно!!
Математика
Помогите пожалуйста Номер 5. Срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно не отлично владею геометрией, но думаю должно быть так..
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