Помогите пожалуйста)) Отдам 19 баллов
Информатика
Помогите пожалуйста)) Отдам 19 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все просто, строишь граф, а по нему рассуждаешь логически и находишь кратчайший путь. В данном случае он равен 8. Граф во вложении
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