В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие твёрд??е Предложение: В кустах ребята нашли птичье гнездо

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В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие твёрд??е Предложение: В кустах ребята нашли птичье гнездо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово:кустах [к],[с],[т],[х]-глухие согласные
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