В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие твёрд??е Предложение: В кустах ребята нашли птичье гнездо

Русский язык

В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие твёрд??е Предложение: В кустах ребята нашли птичье гнездо

Автор: Гость