Какие правила надо выполнять наблюдая за звёздами

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Какие правила надо выполнять наблюдая за звёздами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Если ты стоишь на болконе,то будь осторожен ведь ты можешь упасть 2.Смотреть на звезды со взрослыми 3.Предупредить родителей или взрослых,что ты будешь смотреть на звезды 4.Не смотри долго на звёзды
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