Какие правила надо выполнять наблюдая за звёздами

Гость: Гость:

1.Если ты стоишь на болконе,то будь осторожен ведь ты можешь упасть 2.Смотреть на звезды со взрослыми 3.Предупредить родителей или взрослых,что ты будешь смотреть на звезды 4.Не смотри долго на звёзды