с 3-х лугов собрали 19,7 .С 1-но и 2-но лугов собрали сена поровну,а с 3-го собрали на 1, 1 тонн больше чем с каждого из первых двух.Сколько сена собрали с каждых двух?
Математика
с 3-х лугов собрали 19,7 .С 1-но и 2-но лугов собрали сена поровну,а с 3-го собрали на 1, 1 тонн больше чем с каждого из первых двух.Сколько сена собрали с каждых двух?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)19,7-1,1=18,6тонн если поровну; 2)18,6:3=6,2 тонн собрали с 1 и 2луга; 3)6,2+1,1=7,3 тонн; Ответ: 7,3 тонн сена собрали с 3 луга, по 6,2 тонны сена собрали с первого и со второго луга
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