с 3-х лугов собрали 19,7 .С 1-но и 2-но лугов собрали сена поровну,а с 3-го собрали на 1, 1 тонн больше чем с каждого из первых двух.Сколько сена собрали с каждых двух?

Математика

с 3-х лугов собрали 19,7 .С 1-но и 2-но лугов собрали сена поровну,а с 3-го собрали на 1, 1 тонн больше чем с каждого из первых двух.Сколько сена собрали с каждых двух?

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