Напишите небольшое сочинение на тему "Кто любит цифры?"Подчеркните все именя числ??тельные,которые вами использованы в тексте.

Гость: Гость:

На свете тысячи знатоков и специальностей. Кого то тянет в гуманитарное русло, а кто-то очень любит цифры. Это целый ряд ученых, химиков, математиков, счетоводов и пр. людей. Для каждого из них цифры не просто графические символы, а магические знаки, помогающие решить кучу проблем и задач. Математики любят цифры потому, что в очередной раз поломав над задачкой голову они находят решение и получают от этого коллосальное удовольствие. Архитекторы тоже любят цифры!! ! Без них невозможно сделать проект ни одного здания, без цифр профессия утрачивает смысл, исчезает удовольствие от результата. А еще цифры любят банкиры, миллионеры, бухгалтера и даже дети! Много кто любит цифры и я в их числе.