Переведите обыкновенную дробь 13/6 в десятичную и укажите её период
Математика
Переведите обыкновенную дробь 13/6 в десятичную и укажите её период
Ответ(ы) на вопрос:
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13/6=13:6=2 целых 1/6=2,1 (6) Ответ: 2,1 (6)
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