Переведите обыкновенную дробь 13/6 в десятичную и укажите её период

Математика
Переведите обыкновенную дробь 13/6 в десятичную и укажите её период
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13/6=13:6=2 целых 1/6=2,1 (6) Ответ: 2,1 (6)

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